|
Загорелся компьютер. В Полоцке в комнате, где спали трое детей, произошел пожар
Источник материала: Tut.by
В Полоцке утром 21 февраля в комнате, где спали трое детей, загорелся компьютер. Семья спаслась благодаря пожарному извещателю,
Пожар произошел в многоэтажке на улице Франциска Скорины. В квартире живет семья — родители и трое детей: дочке — 8 лет, сыновьям — 4 и 5.
В комнате, где спали дети, загорелся компьютер. Дома были отец с детьми, мать ушла на работу. Сработал пожарный извещатель, и старшая девочка с папой разбудили младших детей.
Дети вышли из квартиры, а отец пытался потушить огонь — но из-за сильного задымления сделать это ему не удалось.
Пожар потушили спасатели. Детей отвезли для осмотра в больницу.
По версии МЧС, пожар произошел из-за короткого замыкания в компьютере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар произошел в многоэтажке на улице Франциска Скорины. В квартире живет семья - родители и трое детей: дочке - 8 лет, сыновьям - 4 и 5.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)