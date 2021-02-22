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Загорелся компьютер. В Полоцке в комнате, где спали трое детей, произошел пожар

22.02.2021 11:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке утром 21 февраля в комнате, где спали трое детей, загорелся компьютер. Семья спаслась благодаря пожарному извещателю, сообщает МЧС.


Пожар произошел в многоэтажке на улице Франциска Скорины. В квартире живет семья — родители и трое детей: дочке — 8 лет, сыновьям — 4 и 5.

В комнате, где спали дети, загорелся компьютер. Дома были отец с детьми, мать ушла на работу. Сработал пожарный извещатель, и старшая девочка с папой разбудили младших детей.

Дети вышли из квартиры, а отец пытался потушить огонь — но из-за сильного задымления сделать это ему не удалось.

Пожар потушили спасатели. Детей отвезли для осмотра в больницу.

По версии МЧС, пожар произошел из-за короткого замыкания в компьютере.

 
 
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Пожар произошел в многоэтажке на улице Франциска Скорины. В квартире живет семья - родители и трое детей: дочке - 8 лет, сыновьям - 4 и 5.
 
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