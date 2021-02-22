Загорелся компьютер. В Полоцке в комнате, где спали трое детей, произошел пожар

Источник материала: Tut.by

В Полоцке утром 21 февраля в комнате, где спали трое детей, загорелся компьютер. Семья спаслась благодаря пожарному извещателю, сообщает МЧС.





Пожар произошел в многоэтажке на улице Франциска Скорины. В квартире живет семья — родители и трое детей: дочке — 8 лет, сыновьям — 4 и 5.

В комнате, где спали дети, загорелся компьютер. Дома были отец с детьми, мать ушла на работу. Сработал пожарный извещатель, и старшая девочка с папой разбудили младших детей.

Дети вышли из квартиры, а отец пытался потушить огонь — но из-за сильного задымления сделать это ему не удалось.

Пожар потушили спасатели. Детей отвезли для осмотра в больницу.

По версии МЧС, пожар произошел из-за короткого замыкания в компьютере.