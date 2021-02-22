На пожаре в Могилеве погиб пенсионер

Источник материала: Tut.by

В Могилеве на пожаре погиб 65-летний пенсионер, сообщает MogilevNews.by. Пожар в пер. 2-м Южном произошел около полуночи 20 февраля.

Спасателям о пожаре сообщил очевидец. Когда они приехали, дом горел открытым пламенем, в ходе тушения обнаружили тело погибшего хозяина дома.

Причины пожара и гибели человека устанавливаются.