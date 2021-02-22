В Лепеле 10-летний мальчик упал в глубокий колодец на пустыре. Вызывали МЧС

Источник материала: Tut.by

В Лепеле вечером 21 февраля 10-летний мальчик упал в колодец на пустыре: на помощь ему пришли спасатели, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

Мальчик оказался на пустыре рядом с улицей Советской и упал в колодец глубиной 3 метра. Это увидели взрослые и позвонили в МЧС.

Спасатели достали ребенка наверх.

— Мальчик вел себя спокойно, не плакал, — рассказывает сотрудник МЧС Кирилл Скакун.

Ребенка осмотрели медики: он не пострадал.