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В Лепеле 10-летний мальчик упал в глубокий колодец на пустыре. Вызывали МЧС

22.02.2021 11:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лепеле вечером 21 февраля 10-летний мальчик упал в колодец на пустыре: на помощь ему пришли спасатели, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Мальчик оказался на пустыре рядом с улицей Советской и упал в колодец глубиной 3 метра. Это увидели взрослые и позвонили в МЧС.

Спасатели достали ребенка наверх.

— Мальчик вел себя спокойно, не плакал, — рассказывает сотрудник МЧС Кирилл Скакун.

Ребенка осмотрели медики: он не пострадал.

 
 
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Мальчик оказался на поле и упал в колодец глубиной 3 метра. Это увидели взрослые.
 
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