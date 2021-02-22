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В Лепеле 10-летний мальчик упал в глубокий колодец на пустыре. Вызывали МЧС
Источник материала: Tut.by
В Лепеле вечером 21 февраля 10-летний мальчик упал в колодец на пустыре: на помощь ему пришли спасатели,
Мальчик оказался на пустыре рядом с улицей Советской и упал в колодец глубиной 3 метра. Это увидели взрослые и позвонили в МЧС.
Спасатели достали ребенка наверх.
— Мальчик вел себя спокойно, не плакал, — рассказывает сотрудник МЧС Кирилл Скакун.
Ребенка осмотрели медики: он не пострадал.
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Мальчик оказался на поле и упал в колодец глубиной 3 метра. Это увидели взрослые.
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