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За один день в Минске и области под поездами погибли два человека
Источник материала: Tut.by
21 февраля в Минской области под поездами погибли два человека,
Днем в воскресенье на остановочном пункте «Лошица» в столице поездом Минск-Светлогорск была насмерть сбита 67-летняя местная жительница.
Вечером того же дня на остановочном пункте «Заречное» в Смолевичах поезд Орша — Минск насмерть сбил 45-летнего мужчину.
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Трагедии произошли на остановках «Лошица» и «Заречное» в воскресенье.
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