За один день в Минске и области под поездами погибли два человека

Источник материала: Tut.by

21 февраля в Минской области под поездами погибли два человека, сообщает МВД.



Фото: МВД

Днем в воскресенье на остановочном пункте «Лошица» в столице поездом Минск-Светлогорск была насмерть сбита 67-летняя местная жительница.

Вечером того же дня на остановочном пункте «Заречное» в Смолевичах поезд Орша — Минск насмерть сбил 45-летнего мужчину.