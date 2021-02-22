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За один день в Минске и области под поездами погибли два человека

22.02.2021 15:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 февраля в Минской области под поездами погибли два человека, сообщает МВД.


Фото: МВД

Днем в воскресенье на остановочном пункте «Лошица» в столице поездом Минск-Светлогорск была насмерть сбита 67-летняя местная жительница.

Вечером того же дня на остановочном пункте «Заречное» в Смолевичах поезд Орша — Минск насмерть сбил 45-летнего мужчину.

 
Теги: Минск
 
 
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Трагедии произошли на остановках «Лошица» и «Заречное» в воскресенье.
 
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