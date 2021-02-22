Посол Италии убит при нападении на конвой в Конго

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Посол Италии в Конго Лука Аттаназио убит при вооруженном нападении на автомобильный конвой, сообщило в понедельник итальянское министерство иностранных дел.

Ранее СМИ республики проинформировали, что колонна, в которой ехал дипломат, подверглась обстрелу со стороны боевиков. Не исключается, что посла хотели похитить.

"Министерство с глубокой болью подтверждает гибель сегодня в Гоме посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттаназио и солдата корпуса карабинеров", – говорится в сообщении МИД.

Там также отмечается, что Аттаназио ехал в машине в колонне миссии ООН по стабилизации в Конго.

Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо уже выразил соболезнования родным и друзьям погибших. Он также отметил, что подробности нападения на посла будут выясняться, для этого Италия приложит все усилия.