Идут на рекорд: обвинение по делу Бабарико будут читать еще 1 день

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев - Sputnik. Прокуроры в понедельник зачитали обвинение фигурантам уголовного дела о взятках топам Белгазпромбанка, не оглашено обвинение еще двоим. Как передает корреспондент Sputnik, 22 февраля суд закончил судебное заседание в 16:00, на час раньше обычного. Причина этого в судом не оглашалась, но изветстно, что по понедельникам в СИЗО КГБ – банный день. А в "американке" содержатся семь из восьми обвиняемых.

Дольше всего зачитывали обвинение главному фигуранту дела – Виктору Бабарико, более 6 часов.

Планируется, что во вторник прокуроры закончат читать обвинение. Данное уголовное дело может стать не только самым громким по сумме полученных взяток, но и будет побит своеобразный рекорд по продолжительности оглашения обвинения – в течение пяти дней.

За что судят Бабарико и его замов

Бабарико был задержан в июне 2020 года, с тех пор находится под стражей – Верховный суд в первый день судебного следствия отказался изменить ему меру пресечения. Никто кроме адвокатов Бабарико ходатайств по мере пресечения не заявлял. Бабарико судят по двум статьям уголовного кодекса - ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь: за получение взяток в особо крупном размере и за "отмывание" денег.

В обвинении говорится, что Бабарико создал управляемую организационную группу из числа своих замов с целю получения незаконной выгоды.

Его замы обвиняются только по одной статье – в получении взяток. Еще один фигурант, бизнесмен, – в даче взяток.

Рига отказала

Оглашение приговора всем обвиняемым в получение взяток было практически идентичным. За исключением того, что одному из обвиняемых было отказано в вызове в суд свидетеля из Латвии.

Как было озвучено в суде, генпрокуратура Латвии отказала в оказании правовой помощи в вопросе привлечения гражданина Латвийской республики в качестве свидетеля по делу.

23 февраля - мужской праздник?

В итоге, по состоянию на вечер понедельника обвинение полностью зачитано пятерым обвиняемым, суд объявил большой перерыв – до 11 утра среды. Предстоит зачитать обвинение еще трем обвиняемым.