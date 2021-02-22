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Мужчина проломил голову ребенка бутылкой во дворе и получил 13 лет колонии

22.02.2021 17:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 22 фев – Sputnik. Мужчину, который осенью прошлого года бросил бутылку в сторону играющих во дворе детей, осудили в Гродно.

© Photo : УВД Гродненского облисполкома
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История произошла в октябре 2020 года во дворе общежития. Вечером несколько мальчиков играли на детской площадке, там же находился 50-летний гродненец. Мужчина был пьян, игра детей чем-то ему не понравилась, поэтому он решил прогнать ребят со двора. Сначала запугивал мальчишек, размахивая стеклянной бутылкой, в какой-то момент он ее бросил попал ей в голову 10-летнему мальчику. Повреждения оказались серьезными – у школьника диагностировали открытую черепно-мозговую травму с переломом в районе теменно-затылочной области.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда Беларуси, уголовное дело об особо злостном хулиганстве и причинении тяжкого телесного повреждения рассматривали в суде Ленинского района Гродно.

Мужчину признали виновным и приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу потерпевшего ребенка также взыскано 25 тысяч рублей компенсации за нанесенный моральный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

 
Теги: Гродно
 
 
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Осужденному гродненцу не понравилась игра детей во дворе, и он решил их прогнать, бросив стеклянную бутылку.
 
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