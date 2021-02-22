В Новополоцке мужчина напал на женщин - судебных приставов

Источник материала: Tut.by

В Новополоцке мужчина напал на двух сотрудниц отдела принудительного исполнения. Возбуждено уголовное дело, сообщает милиция региона.

Сотрудницы отдела принудительного исполнения пришли к 43-летнему мужчине. Тот был пьян, и визит приставов ему не понравился: он начал оскорблять сотрудниц, а потом и бить. У одной из девушек он вырвал клок волос, а позже вытолкал обеих из квартиры.

Женщины обратились в милицию.

Мужчина заперся в квартире. Пришлось звонить в МЧС. Спасатели вскрыли дверь, и милиционеры задержали мужчину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 366 УК (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.