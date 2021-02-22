В Лепеле в магазине мужчина требовал выпивку, угрожая похожим на пистолет предметом. До этого обокрал склад

Источник материала: Tut.by

В Лепеле россиянин угрожал предметом, похожим на пистолет, посетителям магазина. На родине мужчина находится в розыске, сообщает УВД.

Инцидент произошел вечером 21 февраля в одном из магазинов в Лепеле. Через незакрытый склад в него вошел пьяный мужчина, начал требовать спиртное, затем устроил драку с администратором.

Сотрудники магазина попытались задержать дебошира, но тот достал предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать расправой. Получив отпор, сбежал.

Еще до драки с администратором мужчина несколько раз проникал на склад магазина и вынес оттуда коробки с соком, продуктами, спиртным.

Милиция задержала мужчину уже утром. Им оказался 36-летний уроженец Челябинской области России. На родине он находится в розыске за кражи и за причинение насилия сотруднику полиции.