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Тройное ДТП в Лиозненском районе: погиб водитель, двое в больнице

22.02.2021 18:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в результате тройного ДТП в Лиозненском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

© Photo : ГАИ Минской области
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Авария произошла утром в понедельник 22 февраля на трассе Санкт-Петербург – Гомель.

"Мужчина, который находился за рулем Toyota, не справился с управлением и совершил касательное столкновение с BMW, а после этого врезался в Ford", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что водитель первой машины погиб на месте. В больницу с места ДТП доставили 31-летнего пассажира Toyota и 23-летнюю девушку, ехавшую в Ford.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Авария произошла из-за того, что водитель одного из легковых автомобилей не справился с управлением.
 
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