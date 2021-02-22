Британия временно запрещает полеты самолетов Boeing 777

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Великобритания на время приостанавливает допуск к полетам лайнеров Boeing 777 с двигателями Pratt&Whitney 4000-112, заявил министр транспорта страны Грант Шаппс.

"После проблем, возникших в эти выходные, самолеты Boeing B777 с двигателями Pratt & Whitney серии 4000-112 будут временно запрещены полеты в воздушном пространстве Великобритании", – написал он на своей странице в Twitter.

After issues this weekend, Boeing B777s with Pratt & Whitney 4000-112 series engines will be temporarily banned from entering the UK airspace. I will continue to work closely with the @UK_CAA to monitor the situation. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) February 22, 2021

При этом по информации Национального управления гражданской авиации страны, британские авиаперевозчики не используют воздушные судна данной модели.

В субботу 20 февраля из-за поломки двигателя обломки обшивки лайнера Boeing 777 компании United Airlines упали на жилой район вблизи Денвера (штат Колорадо). При этом самолет смог вернуться в аэропорт города. В результате ЧП никто не пострадал.