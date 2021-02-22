|
Британия временно запрещает полеты самолетов Boeing 777
22.02.2021 19:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Великобритания на время приостанавливает допуск к полетам лайнеров Boeing 777 с двигателями Pratt&Whitney 4000-112, заявил министр транспорта страны Грант Шаппс.
"После проблем, возникших в эти выходные, самолеты Boeing B777 с двигателями Pratt & Whitney серии 4000-112 будут временно запрещены полеты в воздушном пространстве Великобритании", – написал он на своей странице в Twitter.
При этом по информации Национального управления гражданской авиации страны, британские авиаперевозчики не используют воздушные судна данной модели.
В субботу 20 февраля из-за поломки двигателя обломки обшивки лайнера Boeing 777 компании United Airlines
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запрет британские власти вводят после ЧП с самолетом Boeing 777 вблизи Денвера в субботу 20 февраля.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)