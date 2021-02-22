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Британия временно запрещает полеты самолетов Boeing 777

22.02.2021 19:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Великобритания на время приостанавливает допуск к полетам лайнеров Boeing 777 с двигателями Pratt&Whitney 4000-112, заявил министр транспорта страны Грант Шаппс.

"После проблем, возникших в эти выходные, самолеты Boeing B777 с двигателями Pratt & Whitney серии 4000-112 будут временно запрещены полеты в воздушном пространстве Великобритании", – написал он на своей странице в Twitter.

При этом по информации Национального управления гражданской авиации страны, британские авиаперевозчики не используют воздушные судна данной модели.

В субботу 20 февраля из-за поломки двигателя обломки обшивки лайнера Boeing 777 компании United Airlines упали на жилой район вблизи Денвера (штат Колорадо). При этом самолет смог вернуться в аэропорт города. В результате ЧП никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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Запрет британские власти вводят после ЧП с самолетом Boeing 777 вблизи Денвера в субботу 20 февраля.
 
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