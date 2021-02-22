Дрон с сигаретами перехватили пограничники в Каменецком районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Дрон с грузом контрабандных сигарет был перехвачен брестскими пограничниками в Каменецком районе, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.

Беспилотник был обнаружен вечером 20 февраля вблизи населенного пункта Чижевичи.

"Правонарушители пытались незаконно переместить сигареты с помощью самодельного винтокрылого аппарата через государственную границу в Польшу", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что пограничники нашли табачные изделия, рюкзак с запасными аккумуляторами и пультом управления. Сейчас по факту проводятся проверочные мероприятия.

Аналогичный случай произошел в конце октября прошлого года в Брестском районе: тогда дрон с контрабандой сбили с помощью радиоэлектронного ружья "Гроза-Р2".

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