Египетская чиновница присвоила улицам города имя своего мужа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Глава департамента благоустройства Кафр-Шукра (город на севере Египта - Sputnik) назвала в честь мужа, его братьев и свекра несколько улиц, сообщает el-Watan .

После инцидента чиновницу уволили. Полное имя женщины не разглашается, в местных СМИ ее называют Мона М.

В Египте существует тенденция называть улицы именами знаменитых общественных деятелей, а также в честь военных и полицейских - жертв борьбы с терроризмом.

"Принято решение уволить главу департамента благоустройства города Кафр-Шукр после получения многочисленных жалоб жителей о том, что в новом генплане города несколько улиц переименованы в честь ее мужа и его родственников. Дело передано в административную прокуратуру для расследования и принятия законных мер в случае подтверждения фактов", - сообщил губернатор мухафазы (провинции -Sputnik) Кальюбия Абдулхамид Хадджан.

Мона М. является правонарушительницей, подчеркнул губернатор. Он также пояснил, что полномочия называть улицы в Египте есть лишь у специально созданных комиссий и местных народных советов.

Чиновница, в адрес которой прозвучали обвинения, заявила, что не виновна, а инцидент связан с местью. По ее словам, Сами Гамаль - один из жителей Кафр-Шукра - решил прославиться с помощью этой истории. Ранее он предлагал назвать населенный пункт "Городом Сами Гамаля". По мнению самого мужчины, такое его заявление - лишь форма выражения протеста.

Город Кафр-Шукра расположен на севере Египта, на территории мухафазы Кальюбия. Население Кафр-Шукра - чуть больше 23 тысяч человек.

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