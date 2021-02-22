ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Египетская чиновница присвоила улицам города имя своего мужа

23.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Глава департамента благоустройства Кафр-Шукра (город на севере Египта - Sputnik) назвала в честь мужа, его братьев и свекра несколько улиц, сообщает el-Watan.

После инцидента чиновницу уволили. Полное имя женщины не разглашается, в местных СМИ ее называют Мона М.

В Египте существует тенденция называть улицы именами знаменитых общественных деятелей, а также в честь военных и полицейских - жертв борьбы с терроризмом.

"Принято решение уволить главу департамента благоустройства города Кафр-Шукр после получения многочисленных жалоб жителей о том, что в новом генплане города несколько улиц переименованы в честь ее мужа и его родственников. Дело передано в административную прокуратуру для расследования и принятия законных мер в случае подтверждения фактов", - сообщил губернатор мухафазы (провинции -Sputnik) Кальюбия Абдулхамид Хадджан.

Мона М. является правонарушительницей, подчеркнул губернатор. Он также пояснил, что полномочия называть улицы в Египте есть лишь у специально созданных комиссий и местных народных советов.

Чиновница, в адрес которой прозвучали обвинения, заявила, что не виновна, а инцидент связан с местью. По ее словам, Сами Гамаль - один из жителей Кафр-Шукра - решил прославиться с помощью этой истории. Ранее он предлагал назвать населенный пункт "Городом Сами Гамаля". По мнению самого мужчины, такое его заявление - лишь форма выражения протеста.

Город Кафр-Шукра расположен на севере Египта, на территории мухафазы Кальюбия. Население Кафр-Шукра - чуть больше 23 тысяч человек.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, она "оставила в истории" имена родственников супруга, которые появились на табличках на домах населенного пункта.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Дрон с сигаретами перехватили пограничники в Каменецком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by