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Отопления не будет в некоторых домах Заводского района 23 февраля
23.02.2021 10:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев - Sputnik. Теплоснабжение отключат в некоторых домах столичного микрорайона 23 февраля, сообщили во вторник в РУП "Минскэнерго".
По данным организации, отопление отключат местами в Заводском районе в связи с работами по ликвидации повреждения теплосети.
"Планируется отключение участка квартальной теплосети для ликвидации повреждения", - сообщили в секторе связей с общественностью предприятия.
В Минскэнерго проинформировали, что тепла не будет с 09:00 до 14:00 по следующим адресам:
Кроме того, отопление будет отключено с 9:00 до 17:00 по адресам:
По данным синоптиков на вторник, в столице 23 февраля температура воздуха утром будет колебаться от 0 до -2°C, днем и вечером -2.. -4°C. Существенных осадков ожидать не стоит, небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь) возможны лишь местами по городу, но уже ближе к вечеру.
Напомним, что в феврале белорусы
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Холодные батареи у жителей ряда домов Минска в праздничный день будут из-за работ по ликвидации повреждения на теплосети.
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