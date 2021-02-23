Отопления не будет в некоторых домах Заводского района 23 февраля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев - Sputnik. Теплоснабжение отключат в некоторых домах столичного микрорайона 23 февраля, сообщили во вторник в РУП "Минскэнерго".

По данным организации, отопление отключат местами в Заводском районе в связи с работами по ликвидации повреждения теплосети.

"Планируется отключение участка квартальной теплосети для ликвидации повреждения", - сообщили в секторе связей с общественностью предприятия.

В Минскэнерго проинформировали, что тепла не будет с 09:00 до 14:00 по следующим адресам:

улица Искалиева 14а;

Корицкого 4;

Плеханова 16, 18, 18 к. 1, 2, 18а, 19, 21, 23, 25;

Тухачевского 11, 13,15;

Кроме того, отопление будет отключено с 9:00 до 17:00 по адресам:

Партизанский проспект 105, 107;

улица Украинская 15,15а, 17а, 21а, 23, 23а, 25а, 27, 27а;

Центральная 17, 19;

Челюскинцев 16, 18, 20, 22, 26.

По данным синоптиков на вторник, в столице 23 февраля температура воздуха утром будет колебаться от 0 до -2°C, днем и вечером -2.. -4°C. Существенных осадков ожидать не стоит, небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь) возможны лишь местами по городу, но уже ближе к вечеру.

Напомним, что в феврале белорусы получили заметно "потяжелевшие" январские жировки. Суммы выросли на 20-30%, у ряда жителей - почти на 40%. Как пояснили власти , это было связано с увеличением расходов на отопление из-за холодной погоды.

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