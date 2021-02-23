Главу партии Саакашвили задержали в Грузии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Полиция в Грузии в ходе спецоперации задержала лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия, сообщает Sputnik Грузия .

Во вторник полицейский спецназ прибыл к офису партии для ареста депутата. Его задержание на прошлой неделе санкционировал суд по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Сторонники оппозиционного политика забаррикадировали двери и окна кабинета, в котором находится политик. Мелия в свою очередь заявил, что не намерен сдаваться полиции. Правоохранители отвели депутату срок, чтобы тот добровольно вышел и сдался.

По истечении срока спецназ ворвался в офис и задержал Мелия. В ходе спецоперации был применен слезоточивый газ. На кадрах, распространенных телеканалом "Рустави 2", видно, что многим присутствующим понадобилась медицинская помощь.

Вместе с лидером оппозиционной партии были задержаны еще около десяти человек, среди которых оппозиционер Ираклий Надирадзе.

Пропорциональная сила

МВД Грузии, комментируя задержание Мелия, заявили, что спецназ использовал пропорциональную силу и законные специальные средства.

"Несмотря на многочисленные предупреждения министерства, собравшиеся в офисе партии не подчинились законному запросу полиции и оказали сопротивление силовикам. Соответственно, полиция использовала пропорциональную силу и специальные средства, предусмотренные законом, для выполнения своих обязанностей", - сказано в заявлении МВД.

Представители грузинской оппозиции после задержания Мелия заявили о готовящихся акциях протеста.

Отставка премьера

Мелия, являясь председателем самой крупной оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", обвиняется в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова.

В четверг премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу лидера оппозиционной партии. Он считал неприемлемым задержание депутата, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране.

МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, который был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник.