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Хотел убить милиционера: жителю Молодечно суд дал длительный срок

23.02.2021 11:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК. 23 фев - Sputnik. Минский областной суд вынес обвинительный приговор жителю Молодечно, которого судили за нападение на двух сотрудников милиции, сообщили в УВД Минской области.

Это не единственное уголовное дело, которое было возбуждено в Беларуси в прошлом году за нападение и автонаезды на милиционеров во время протестных акций. Данный инцидент произошел 30 августа 2020 года на улице Громадовской в Молодечно.

По некотором аналогичным делам уже вынесены приговоры и обвиняемым назначены реальные сроки. На этой неделе подобное уголовное дело будут рассмотрено и Минском городском суде.

"Минский областной суд вынес решение по делу 61-летнего молодечненца, обвиняемого в покушении на убийство милиционера и насилии в отношении сотрудника РОВД в целях воспрепятствования его законной деятельности", - сообщил Sputnik заместитель начальника МОБ УВД Минского облисполкома Николай Максимович.

© Sputnik / Артем Житенев
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По его словам, обвиняемому назначено 13 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а также принудительное лечение от алкоголизма.

Было установлено, что милиционеры начали разбираться с мужчиной, который показывал неприличные жесты, он в ответ набросился на них с ножами.

"Одному из сотрудников были причинены телесные повреждения в виде колотой раны в затылочной области, второму – резаной раны голени", - сказал Максимович.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка а также в сопротивлении сотруднику милиции, сопряженном с применением насилия.

Двум милиционерам осужденный должен выплатить в общей сумме 5 тысяч рублей – часть вырученных средств правоохранители собираются направить на благотворительность.

На этой неделе в Минске будет рассмотрено подобное уголовное дело - о покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел.

Минчанин обвиняется в том, что 12 августа 2020 года на проспекте Победителей в Минске совершил автонаезд на сотрудника милиции. Как следует из материалов дела, после падения потерпевшего на капот в результате удара, умышленно продолжил движение на автомобиле вперед, реализуя умысел на убийство.

Уголовное дело Минский городской суд начнет рассматривать 24 февраля в 10:00.

 
Теги: Минск
 
 
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На этой неделе суд рассмотрит аналогичное дело в отношении минчанина, который сбил милиционера 12 августа прошлого года.
 
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