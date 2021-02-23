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В Слониме двухлетняя девочка съела банку таблеток

23.02.2021 12:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Слониме двухлетняя девочка съела банку таблеток, сообщает милиция региона. Мама достала из аптечки баночку таблеток, которые врач прописал ребенку, и на десять минут вышла в другую комнату. Когда женщина вернулась, то увидела пустую емкость и дочку, играющую рядом.


Фото: pixabay.com

Женщина немедленно сообщила в скорую. Медики оперативно промыли желудок ребенка. К счастью, вреда здоровью причинено не было.

Девочка рассказала, что выпила лекарства из любопытства, и пообещала, что больше так делать не будет.

 
 
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Мама достала из аптечки баночку таблеток, которые врач прописал ребенку, и на десять минут вышла в другую комнату.
 
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