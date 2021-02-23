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В Слониме двухлетняя девочка съела банку таблеток
Источник материала: Tut.by
В Слониме двухлетняя девочка съела банку таблеток,
Женщина немедленно сообщила в скорую. Медики оперативно промыли желудок ребенка. К счастью, вреда здоровью причинено не было.
Девочка рассказала, что выпила лекарства из любопытства, и пообещала, что больше так делать не будет.
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Мама достала из аптечки баночку таблеток, которые врач прописал ребенку, и на десять минут вышла в другую комнату.
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