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Виноват туман? В Польше разбился частный вертолет, есть жертвы

23.02.2021 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Польские правоохранительные органы и авиационные структуры выясняют обстоятельства крушения частного вертолета, в результате чего два человека погибли и два ранены, сообщили местные СМИ.

Крушение произошло недалеко от города Пщина (Силезское воеводство). Частный вертолет разбился в 300 метрах от посадочной площадки.

"Два человека, застрявшие в разбитой машине, погибли на месте. Двум раненым удалось выбраться из обломков собственными силами. Они были доставлены в больницу", – говорится в сообщении Силезского воеводского центра кризисного управления.

Компетентные органы пока не сообщили о причине крушения, на место, где разбился вертолет, прибыл представитель комиссии по расследованию авиационных происшествий.

Сообщается, что в регионе был сильный туман.

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Теги: Минск
 
 
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На место, где произошло крушение вертолета, прибыл представитель комиссии по расследованию авиационных происшествий.
 
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