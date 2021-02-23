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Из любопытства: двухлетняя девочка съела банку таблеток в Слониме
23.02.2021 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Врачам Гродненской области экстренно пришлось сделать промывание желудка двухлетней девочке, об этом сообщает местная милиция, которая разбиралась в обстоятельствах происшествия.
Трагедия едва не произошла во вполне благополучной семье. Лекарства малышке прописал врач. Мама ненадолго оставила девочку самостоятельно поиграть в комнате и когда пришла проверить, чем занят ребенок, обнаружила пустую упаковку от медпрепарата.
Незамедлительно прибывшие врачи сделали ребенку промывание желудка. К счастью, лекарство не успело нанести вред, в дальнейшем здоровью девочки также ничего не угрожает.
Инспекторы по делам несовершеннолетних, которые прибыли на место, признали, что ребенок не по годам коммуникабелен и многое смог объяснить сам.
"Девочка рассказала, что выпила лекарства из любопытства и пообещала, что больше так делать не будет", – рассказали в гродненской областной милиции.
Инспекторы в очередной раз призывают родителей внимательно следить за детьми. И помнить, что даже несколько минут без присмотра особенно для любопытных и любознательных малышей нередко могут стать роковыми.
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Мама оставила девочку всего на несколько минут - медикам пришлось делать ребенку промывание желудка.
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