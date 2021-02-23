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Под охраной милиции: самое рыбное место на Немане в Гродно ликвидировали

23.02.2021 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 23 фев – Sputnik, Инна Гришук. Небольшой участок льда в затоне у речного порта на Немане в центре Гродно, на котором на выходных рыбачило в один момент более сотни человек, распилили и спустили на воду.

Как сообщили в гродненской областной организации ОСВОД, после того, как в соцсетях появились фото и видео массовой рыбалки у речного порта, было принято решение распилить лед и спустить его на воду. В организации пояснили, что делалось это для безопасности горожан.

"Лед решили распилить, чтобы избежать массовых утоплений. На выходных люди стояли плечом к плечу на подтаявшем льде по щиколотку в воде, там были дети, женщины, весь лед был прорезан лунками. Это опасно", – пояснили в ОСВОД.

Операция по распилке льда началась примерно в семь часов вечера и длилась примерно два часа. В процессе принимали участие также сотрудники МЧС и милиции.

Толщина льда была не более 12 сантиметров. Как отмечают спасатели, учитывая, что лед был просверлен лунками, а на нем одновременно находилось более сотни людей, он мог не выдержать такую нагрузку.

Также спасатели обратили внимание, что в затоне действительно было очень много рыбы. Когда распиливали лед, она буквально плавала поверх образовавшихся льдин.

Необычно массовое скопление рыбаков на небольшом участке льда было замечено в минувшее воскресенье на левом берегу Немана в центре Гродно. Это место захода барж в речной порт, здесь образовался небольшой затон. Как объясняют рыбаки, сейчас рыба уходит из реки в такие тихие места. Многие воспользовались моментом, чтобы получить большой улов легким способом. 

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Теги: Гродно
 
 
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Сотрудники общества спасения на водах решили распилить лед на небольшом пятачке, где на выходных собралось более сотни рыбаков.
 
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