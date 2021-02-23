Старик и море: умер известный польский путешественник Александр Доба

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Известный польский путешественник Александр Доба скончался на 76-м году жизни, сообщается на его официальной странице в Facebook.

Согласно сообщению, он умер после того, как исполнил свою давнюю мечту – поднялся на гору Килиманджаро, высочайшую точку в Африке, находящуюся в Танзании.

Доба стал известен тем, что в пенсионном возрасте первым в мире три раза пересек на каяке Атлантический океан.

Перовое такое путешествие он совершил в 2010-м году – в одиночку проплыл из Сенегала в Бразилию, второе – в 2013-м, тогда он отправился из Лиссабона и добрался до американского штата Флорида. Третий его вояж начался в штате Нью-Джерси и завершился во французском городе Ле-Конке.

Поляк имеет ряд спортивных наград, а в 2015 году он был удостоен звания "Путешественник года" по версии престижного журнала National Geographic.