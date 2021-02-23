ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Старик и море: умер известный польский путешественник Александр Доба

23.02.2021 16:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Известный польский путешественник Александр Доба скончался на 76-м году жизни, сообщается на его официальной странице в Facebook.

Согласно сообщению, он умер после того, как исполнил свою давнюю мечту – поднялся на гору Килиманджаро, высочайшую точку в Африке, находящуюся в Танзании.

Доба стал известен тем, что в пенсионном возрасте первым в мире три раза пересек на каяке Атлантический океан.

Перовое такое путешествие он совершил в 2010-м году – в одиночку проплыл из Сенегала в Бразилию, второе – в 2013-м, тогда он отправился из Лиссабона и добрался до американского штата Флорида. Третий его вояж начался в штате Нью-Джерси и завершился во французском городе Ле-Конке.

Поляк имеет ряд спортивных наград, а в 2015 году он был удостоен звания "Путешественник года" по версии престижного журнала National Geographic.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доба стал известен тем, что в пенсионном возрасте три раза пересек на каяке Атлантический океан.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Под охраной милиции: самое рыбное место на Немане в Гродно ликвидировали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by