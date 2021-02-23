Двое белорусов пытались сбыть поддельные российские рубли – Генпрокуратура

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев - Sputnik. Уголовное дело уже направлено в суд, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Минска.

"Прокуратура Фрунзенского района города Минска направила в суд уголовное дело в отношении не работающих 21-летнего М. и 19-летнего К., которым инкриминированы хранение с целью сбыта и сбыт поддельной иностранной валюты", – говорится в сообщении.

Судя по материалам дела, белорусы не позднее 1 ноября 2020 года купили как минимум семь поддельных купюр номиналом пять тысяч российских рублей каждая. При даче показаний один из обвиняемых рассказал, что вместе с товарищем купил фальшивые деньги в Москве. Правоохранители изъяли шесть таких денежных билетов, "когда граждане, не осведомленные о преступной деятельности обвиняемых, пытались обменять их в отделениях различных банков страны".

Фигурантам грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет со штрафом. Ранее избранные меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.

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