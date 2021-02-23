Родственника Елизаветы II отправили в тюрьму за сексуальные домогательства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК. 23 фев – Sputnik. Граф Стратморский и Кингхорнский Саймон Боуз-Лайон отправлен в тюрьму за сексуальные домогательства, сообщает телеканал Sky News.

Срок его заключения составит 10 месяцев, хотя грозило вплоть до пяти лет.

Скандала в историю добавил тот факт, что Боуз-Лайон является внучатым племянником королевы Великобритании Елизаветы II.

Как выяснилось, в феврале 2020 года граф в своем имении устроил прием для большого количества гостей. Ночью аристократ ворвался в комнату к отдыхающей девушке, попытавшись силой склонить ее к близости. Однако она смогла дать отпор и позвала на помощь друзей, которые также находились в замке.

Утром Боуз-Лайон попытался извиниться, объяснив все случившееся тем, что был пьян. По словам родственника Елизаветы II, он не ожидал от себя такого поведения.

Однако ни извинения, ни родство с монархом не избавило его от наказания. Граф на судебном заседании полностью признал свою вину.

"Я должен был посмотреть в глаза реальности и взял на себя ответственность за случившееся", – сказал Боуз-Лайон.

По его словам, весь год он получал психологическую помощь медиков.