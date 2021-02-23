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Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании и домогательствах

24.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Известному французскому актеру Жерару Депардье в прошлом декабре было предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Обвиняет Депардье в вышеуказанных деяниях 20-летняя актриса и танцовщица. По ее словам, действия происходили летом 2018 года во время "неформальной репетиции театральной пьесы".

Однако полиция прекратила расследование годом спустя из-за отсутствия состава преступления. Сам же Депардье неоднократно через своих адвокатов отвергал обвинения в изнасиловании.

© Sputnik Виктор Толочко
В Париже составили протокол на Депардье за езду в нетрезвом виде

Еще через год прокуратура Парижа направила запрос о возобновлении дела. Осенью 2020 года стало известно о том, что судебный следователь расследование возобновил.

Фигурантом дела о домогательствах Депардье стал два года назад. В непристойном поведении его обвинила молодая танцовщица. По словам девушки, она якобы дважды подверглась домогательствам со стороны актера. Она рассказала, что актер был другом ее отца и якобы "взял под крыло начинающую актрису, консультируя ее по поводу карьеры". Адвокатам актера удалось убедить следствие в недостоверности обвинений.

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Теги: Минск
 
 
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Известно, что полиция прекратила расследование в 2019 году из-за отсутствия состава преступления, но теперь делу снова дан ход.
 
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