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В Фаниполе прокладывали канализацию: мужчину засыпало грунтом

24.02.2021 09:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Фаниполе мужчину засыпало грунтом, когда он находился на глубине трех метров под землей. Его спасли очевидцы, сообщает МЧС.

23 февраля в 16.41 спасателям поступило сообщение о том, что в Фаниполе при проведении земляных работ по прокладке линии канализации произошел обвал грунта. В результате происшествия на глубине трех метров землей частично засыпало 49-летнего мужчину.

Еще до приезда спасателей мужчину выкопали из-под обвалившего грунта. Сотрудники МЧС подняли его на поверхность и передали медикам. Мужчину госпитализировали в больницу.

 
 
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Еще до приезда спасателей мужчину выкопали из-под обвалившего грунта. Сотрудники МЧС подняли его на поверхность и передали медикам. Мужчину госпитализировали в...
 
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