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Тайгер Вудс попал в автокатастрофу в Лос-Анджелесе

24.02.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Известный спортсмен Тайгер Вудс превысил скорость на извилистых холмах Лос-Анджелеса и не справился с управлением. Чтобы вскрыть автомобиль гольфиста понадобилась помощь спасателей, передает BBC.

Пробил ограждение, повалил дерево и несколько раз перевернулся - такие подробности аварии приводит полиция Лос-Анжелеса. По предварительным данным, за рулем спортивного внедорожника Вудс ехал с превышением допустимой скорости.

В салоне автомобиля сработали подушки безопасности, но из разбитого салона извлекать титулованного гольфиста пришлось спасателям. При передаче врачам экстренной помощи он находился в сознании, но не мог стоять.

В больнице не раскрывают состояние именитого пациента, вместе с тем известно, что он уже перенес операцию на обеих ногах. Голова и внутренние органы не повреждены.

Череда личных катастроф начала преследовать Тайгера Вудса с ноября 2009 года. Тогда он также попал в аварию, которая, в конечном счете, указала на неверность супруге и привела к разводу.

В 2017-м пятнадцатикратный чемпион по гольфу был уличен в вождении в нетрезвом виде. Все это время он страдает от хронической боли в спине и перенес уже пять операций. После последней - по сращиванию позвоночника - он собирался вернуться на газон в апреле 2021 года.

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Теги: Минск
 
 
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В начале года 45-летний гольфист перенес операцию на спине, а теперь, похоже, тяжелые травмы ставят крест на продолжении карьеры
 
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