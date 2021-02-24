В России водитель маршрутки помог спасти людей на пожаре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Торговый центр "Ткацкий-1" горел в Горно-Алтайске, благодаря помощи отважного водителя жертв удалось избежать.

Двухэтажное здание ТЦ "Ткацкий-1" в Горно-Алтайске загорелось в среду около 11 утра по местному времени (около 7 утра по минскому - Sputnik). Пламя тушили три пожарные части, 35 человек и 10 единиц техники. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Огонь быстро удалось локализовать, спустя полчаса открытое горение устранили.

По предварительным данным, погибших нет. Не последнюю роль в помощи посетителям ТЦ сыграл водитель, который подогнал автобус к горящему зданию. Он помог людям из окон второго этажа выбраться сначала на крышу маршрутки, а затем спуститься на землю.

"Прекрасно, что у нас есть такие неравнодушные люди. Человек помог оказавшимся в беде людям, и мы будем решать вопрос его награждения с руководством", – рассказали РИА Новости в МЧС.

Причины пожара в двухэтажном кирпичном здании 1952 года постройки выясняются. Уже известно, что там сработала автоматическая пожарная сигнализация.

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