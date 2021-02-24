Жителю Городка, который задушил подругу брюками, дали 14 лет

Источник материала: Tut.by

Витебский областной суд приговорил к 14 годам колонии усиленного режима 33-летнего жителя Городка, который из-за ревности с особой жестокостью убил свою 31-летнюю знакомую, сообщает Верховный суд.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Убийство произошло в ночь с 26 на 27 июля 2020 года в Городке. Пара поссорилась, и мужчина жестоко избил женщину, потом сделал петлю из брюк и задушил ее. Обвиняемый не был уверен, умерла ли жертва -и нанес ей еще и удар в грудь ножом.

Тело женщины утром нашел ее отец. Он позвонил в милицию, и мужчину в тот же день задержали. Он рассказал, что причиной ссоры со знакомой стала ревность.

За убийство с особой жестокостью мужчина получил 14 лет колонии усиленного режима. Он также должен заплатить отцу убитой женщины 10 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.