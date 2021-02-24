ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жителю Городка, который задушил подругу брюками, дали 14 лет

24.02.2021 10:41 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Витебский областной суд приговорил к 14 годам колонии усиленного режима 33-летнего жителя Городка, который из-за ревности с особой жестокостью убил свою 31-летнюю знакомую, сообщает Верховный суд.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Убийство произошло в ночь с 26 на 27 июля 2020 года в Городке. Пара поссорилась, и мужчина жестоко избил женщину, потом сделал петлю из брюк и задушил ее. Обвиняемый не был уверен, умерла ли жертва -и нанес ей еще и удар в грудь ножом.

Тело женщины утром нашел ее отец. Он позвонил в милицию, и мужчину в тот же день задержали. Он рассказал, что причиной ссоры со знакомой стала ревность.

За убийство с особой жестокостью мужчина получил 14 лет колонии усиленного режима. Он также должен заплатить отцу убитой женщины 10 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пара поссорилась, и мужчина жестоко избил женщину, потом сделал петлю из брюк и задушил ее. Обвиняемый не был уверен, умерла ли жертва, и нанес ей еще и удар в грудь...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Тайгер Вудс попал в автокатастрофу в Лос-Анджелесе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by