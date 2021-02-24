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Погиб военнослужащий зенитной бригады: в Минске начался суд

24.02.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Суд Минского района начал рассмотрение уголовного дела о гибели в июне 2020 года военнослужащего зенитной ракетной бригады от огнестрельной травмы, сообщили в суде.

Трагедия с военнослужащим 1999 года рождения произошла в начале июня прошлого года. После проверочных мероприятий следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 454. Нарушение правил несения внутренней службы Уголовного кодекса Беларуси. Под следствие попал контрактник в звании старший лейтенант 1997 года рождения.

"Обвиняемым по делу является военнослужащий по контракту, начальник расчета отделения приемно-передающих устройств радиотехнической батареи 8 зенитного ракетного дивизиона 2 группы зенитных ракетных дивизионов военной части", – сообщили Sputnik в суде.

Он обвиняется в том, что, заступив в суточный наряд в качестве дежурного, в результате нарушений правил несения внутренней службы допустил "отсутствие контроля за несением службы лицами суточного наряда, нарушение сохранности оружия и боеприпасов, получение доступа к ним помощником дежурного по дивизиону".

Прокурор уже зачитал обвинение фигуранту дела, в суде начался допрос свидетелей, обвиняемый находится не под стражей, к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Данная статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокурор зачитал обвинение контрактнику в звании старшего лейтенанта, в суде идет допрос свидетелей.
 
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