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Без холодной воды в Кличеве вечером остались гостиница и 62 дома: лопнула труба
Источник материала: Tut.by
В Кличеве вечером 23 февраля без холодной воды остались гостиница и 62 частных дома,
О прорыве трубопровода холодного водоснабжения в переулке Школьном сообщили в 16.50. Через 5 часов аварию устранили, и в 21.50 холодная вода снова появилась в гостинице и частных домах Кличева.
Трубы водоснабжения в разных городах Беларуси в начале 2021 года лопаются с пугающим постоянством. Напомним, вечером 21 января в стране случился глобальный коллапс в системе ЖКХ. Вода залила многоэтажки Могилева и Бобруйска — лопнули трубы системы горячего водоснабжения. В бобруйском доме из-за потока горячей воды даже
По странному совпадению горячая вода и отопление в это же время, вечером 21 января,
4 февраля практически в одно время
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Аварию устранили за 5 часов.
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