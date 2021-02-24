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Без холодной воды в Кличеве вечером остались гостиница и 62 дома: лопнула труба

24.02.2021 11:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кличеве вечером 23 февраля без холодной воды остались гостиница и 62 частных дома, сообщает МЧС. Лопнула труба.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: newsru.co.il

О прорыве трубопровода холодного водоснабжения в переулке Школьном сообщили в 16.50. Через 5 часов аварию устранили, и в 21.50 холодная вода снова появилась в гостинице и частных домах Кличева.

Трубы водоснабжения в разных городах Беларуси в начале 2021 года лопаются с пугающим постоянством. Напомним, вечером 21 января в стране случился глобальный коллапс в системе ЖКХ. Вода залила многоэтажки Могилева и Бобруйска — лопнули трубы системы горячего водоснабжения. В бобруйском доме из-за потока горячей воды даже раскрошилась лестница.

По странному совпадению горячая вода и отопление в это же время, вечером 21 января, пропали в Минске в микрорайонах Юго-Запад, Малиновка, Михалово. Из-за этого перенесли занятия в школах. В Орше 21 января из-за аварии на тепломагистрали на улице Советской без отопления остались 7 микрорайонов.

4 февраля практически в одно время прорвало трубы с холодной водой в Кричеве и агрогородке Родня Климовичского района. На несколько часов без холодного водоснабжения остались более 320 домов и детский сад.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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