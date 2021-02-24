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Подбирал пароли и продавал: брестчанина оштрафовали на 5 800 рублей
24.02.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Житель Бреста должен заплатить штраф в размере 200 базовых величин, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
По данным ведомства, молодой человек в период с октября 2017 по июнь 2020 года, используя специальные программы для подбора паролей, получил доступ к учетным записям пользователей интернет-ресурсов без уведомления их владельцев.
Он копировал информацию о логинах и паролях и продавал ее. На этом фигурант дела заработал 5225 рублей, которые позже добровольно возместил возместил в доход государства.
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Суд признал 25-летнего брестчанина виновным в несанкционированном доступе к конфиденциальной компьютерной информации с помощью вредоносного программного обеспечения. На основании ч.1 ст.354 и ч.2 ст.349 УК РБ ему в качестве наказания был назначен штраф в размере 200 базовых величин (5800 рублей).
Приговор брестского суда вступил в законную силу.
Напомним, что ранее в Бресте прошел суд над хакером, который
Суд признал молодого человека виновным, ему был назначен штраф в размере 40 базовых величин, его ноутбук и два мобильных телефона были конфискованы.
В МВД в связи с этим напомнили, что лучше использовать сложные пароли и привязывать свою страничку к номеру телефона, а также не переходить по подозрительным ссылкам и не использовать один и тот же пароль для входа в разные социальные сети.
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Молодой человек обвинялся в том, что в течение трех лет, используя специальное ПО, получал несанкционированный доступ к компьютерной информации.
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