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Подбирал пароли и продавал: брестчанина оштрафовали на 5 800 рублей

24.02.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Житель Бреста должен заплатить штраф в размере 200 базовых величин, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По данным ведомства, молодой человек в период с октября 2017 по июнь 2020 года, используя специальные программы для подбора паролей, получил доступ к учетным записям пользователей интернет-ресурсов без уведомления их владельцев.

Он копировал информацию о логинах и паролях и продавал ее. На этом фигурант дела заработал 5225 рублей, которые позже добровольно возместил возместил в доход государства.

© CC0 / Pixabay / 9sdworld
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Суд признал 25-летнего брестчанина виновным в несанкционированном доступе к конфиденциальной компьютерной информации с помощью вредоносного программного обеспечения. На основании ч.1 ст.354 и ч.2 ст.349 УК РБ ему в качестве наказания был назначен штраф в размере 200 базовых величин (5800 рублей).

Приговор брестского суда вступил в законную силу.

Напомним, что ранее в Бресте прошел суд над хакером, который обвинялся в атаках на аккаунты пользователей в различных странах - на его счету было более 150 тысяч взломов. Обвиняемый для несанкционированного доступа к страницам пользователей в социальных сетях также использовал хакерскую программу, которая подбирала логины и пароли. Брестчанин находил "учетки", заходил в личные кабинеты и списывал деньги со счетов. Если денег не находил, что накручивал "лайки" и голоса, после чего продавал аккаунт.

Суд признал молодого человека виновным, ему был назначен штраф в размере 40 базовых величин, его ноутбук и два мобильных телефона были конфискованы.

В МВД в связи с этим напомнили, что лучше использовать сложные пароли и привязывать свою страничку к номеру телефона, а также не переходить по подозрительным ссылкам и не использовать один и тот же пароль для входа в разные социальные сети.

 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Молодой человек обвинялся в том, что в течение трех лет, используя специальное ПО, получал несанкционированный доступ к компьютерной информации.
 
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