Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Следователи УСК по Витебской области с начала августа возбуждено более 300 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением общественного порядка, насилием и угрозами, сообщил журналистам в среду начальник областного управления Павел Игнатов.

"Потерпевшими этим уголовным делам являются милиционеры, военнослужащие внутренних войск, депутаты, председатель участковой избирательных комиссий. Среди этих дел достаточно большое число возбуждено по статье 364 - за преступления об угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", - сказал Игнатов.

По его словам, часть дело уже прошли через суды, часть еще находится на стадии предварительного расследования. В частности, УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела об оскорблении представителя власти, по которому в качестве обвиняемой проходит местная жительница.

По данным следствия, 3 октября 2020 года 21-летняя жительница Витебска в открытом доступе на свой странице в Instagram оставила комментарий с оскорблением в адрес милиционера в связи с выполнением им своих служебных обязанностей. В отношении нее возбудили уголовное дело по ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей), по которой ей грозит до трех лет ограничения свободы.

В настоящее время в суд уже направлено девять уголовных дел на публичное оскорбления милиционеров.

Ранее суд назначил два года колонии жителю Витебской области, который в августе 2020 года отправил девушке-преподавателю Академии МВД в соцсети сообщения с угрозами.

Напомним, что акции протеста начались в республике после президентских выборов, которые состоялись в августе 2020 года, и продолжались до настоящего времени. В феврале 2021 года глава ГКБ Иван Тертель заявил , что ситуация стабилизировалась, пик протестов пройден.

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