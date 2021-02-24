22-летняя девушка хотела прыгнуть с моста на трассу М1. Успели отговорить

Источник материала: Tut.by

Вечером 23 февраля милиция и прохожие отговорили прыгать с моста 22-летнюю девушку, сообщает МВД .

Инцидент произошел на мосту над трассой М1. Девушка стояла за ограждением и намеревалась прыгнуть на «олимпийку». Прохожие и сотрудники милиции начали ее отговаривать.

Во время разговора милиционеры подошли к девушке и схватили за руки. Ее перетянули через перила, посадили в служебный автомобиль, а затем передали медикам.

Сейчас девушка в больнице.