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22-летняя девушка хотела прыгнуть с моста на трассу М1. Успели отговорить
Источник материала: Tut.by
Вечером 23 февраля милиция и прохожие отговорили прыгать с моста 22-летнюю девушку, сообщает
Инцидент произошел на мосту над трассой М1. Девушка стояла за ограждением и намеревалась прыгнуть на «олимпийку». Прохожие и сотрудники милиции начали ее отговаривать.
Во время разговора милиционеры подошли к девушке и схватили за руки. Ее перетянули через перила, посадили в служебный автомобиль, а затем передали медикам.
Сейчас девушка в больнице.
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Девушку спасли, сейчас она в безопасности.
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