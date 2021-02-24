Очередное землетрясение произошло в Исландии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло сегодня в Исландии, о подземных толчках сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 40 км к юго-западу от столицы страны – города Рейкьявик. Очаг залегал на глубине примерно 10 км.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

За последние сутки в радиусе 300 километров от острова зафиксировано еще пять землетрясений.

Напомним, в октябре прошлого года в течение десяти дней в Исландии произошло 9 000 землетрясений различной мощности. Три из них были с магнитудой свыше пяти баллов. Специалисты предположили, что это связано с активностью проснувшегося вулкана Гримсвётн.

Серия толчков стала одной из самых крупных за последние 40 лет.

Исландия находится на границе техтонических плит. Как раз сейчас, по мнению сейсмологов, происходит движение североамериканской плиты в сторону запада.