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Кокаин на миллиарды евро изъяла таможня в Германии

24.02.2021 15:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев - Sputnik. На черном рынке стоимость этой партии исчисляется миллиардами евро.

Партия кокаина, изъятая в порту, стала самой крупной, когда-либо конфискованной в Европе, говорится в пресс-релизе прокуратуры и таможенного управления Гамбурга.

"Она также относится к крупнейшим партиям, конфискованным за раз во всем мире", – уточняется в заявлении, которое опубликовано на сайте Presse Portal.

Наркотики обнаружили во время стандартной таможенной проверки в трех контейнерах из Парагвая в середине февраля. Далее вместе со следователями из Нидерландов немецкие оперативники провели оперативную работу, в результате через неделю в порту Антверпена в Бельгии изъяли еще 7,2 килограмм кокаина. 

© Photo : УВД Гомельского облисполкома
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В среду, 24 февраля, в Нидерландах задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в ввозе в общей сложности более чем 23 тонн кокаина. Стоимость такой крупной партии кокаина на черном рынке могла бы составить несколько миллиардов евро.

Напомним, предыдущую рекордную партию кокаина также обнаружили в порту бельгийского Антверпена. Тогда в пяти контейнерах были спрятаны 11,5 тонн наркотика. 

По данным полиции, наркотики нашли в ходе операции по ликвидации преступной группировки, которая занималась поставками из Латинской Америки в Бельгию.

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Теги: Минск
 
 
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Немецкие таможенники изъяли больше 16 тонн кокаина в порту Гамбурга, это самая крупная партия конфискованных наркотиков в истории Евросоюза.
 
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