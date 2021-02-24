Вдова актера Дмитрия Писаренко назвала причину его смерти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Жена российского актера Дмитрия Писаренко Лариса Бережная назвала причину смерти артиста. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

61-летний актер был обнаружен мертвым в своей московской квартире на Тверской улице. Писаренко перестал выходить на связь с родственником, который раз в неделю приезжал навестить его и привозил продукты. В один из дней мужчине никто не открыл дверь, тогда он обратился в полицию. Вскрыв дверь, правоохранители обнаружили в квартире тело актера.

"У нас в семье случилось горе: Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце", - рассказала Бережная.

Она добавила, что о времени и месте прощания с артистом будет сообщено позднее.

Писаренко активно снимался в 80-х и начале 90-х годов. Актер известен зрителям по ролям Люлюкова в "Ревизоре" (1985 год), Шувалова в сериале "Михайло Ломоносов" (1984-й), а также Федора Басманова в фильме "Иван Грозный" (1991 год).