ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вдова актера Дмитрия Писаренко назвала причину его смерти

24.02.2021 15:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Жена российского актера Дмитрия Писаренко Лариса Бережная назвала причину смерти артиста. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

61-летний актер был обнаружен мертвым в своей московской квартире на Тверской улице. Писаренко перестал выходить на связь с родственником, который раз в неделю приезжал навестить его и привозил продукты. В один из дней мужчине никто не открыл дверь, тогда он обратился в полицию. Вскрыв дверь, правоохранители обнаружили в квартире тело актера.

"У нас в семье случилось горе: Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце", - рассказала Бережная.

Она добавила, что о времени и месте прощания с артистом будет сообщено позднее. 

Писаренко активно снимался в 80-х и начале 90-х годов. Актер известен зрителям по ролям Люлюкова в "Ревизоре" (1985 год), Шувалова в сериале "Михайло Ломоносов" (1984-й), а также Федора Басманова в фильме "Иван Грозный" (1991 год).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело 61-летнего актера было обнаружено в его квартире в Москве, российские СМИ пишут, что смерть наступила не менее трех суток назад.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Очередное землетрясение произошло в Исландии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by