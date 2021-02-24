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В Гомеле подростки играли с наручниками - и не смогли их снять. Пришлось звать спасателей
Источник материала: Tut.by
В Гомеле два подростка играли с наручниками, защелкнули их на руках, а про ключи, которых не было, не подумали.
23 февраля МЧС разрезало наручники и освободило парней.
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Подростки играли с наручниками, защелкнули их на руках, а про ключи, которых не было, не подумали.
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