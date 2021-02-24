ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле подростки играли с наручниками - и не смогли их снять. Пришлось звать спасателей

24.02.2021 16:03 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле два подростка играли с наручниками, защелкнули их на руках, а про ключи, которых не было, не подумали. Пришлось просить о помощи МЧС.

23 февраля МЧС разрезало наручники и освободило парней.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подростки играли с наручниками, защелкнули их на руках, а про ключи, которых не было, не подумали.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Освежеванные трупы собак двое суток лежали на виду у всех на льду в Шклове. Местные вызвали милицию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by