Освежеванные трупы собак двое суток лежали на виду у всех на льду в Шклове. Местные вызвали милицию

Источник материала: Tut.by

В Шклове на лед в центре реки Днепр недалеко от Ледового дворца кто-то выбросил освежеванные трупы собак. Об этом TUT.BY сообщили читатели. В этом должна разобраться милиция: возмущенные шкловчане написали заявление с требованием найти того, кто это сделал. Трупы собак лежали у всех на виду двое суток, их могли видеть дети.



Фото: читатель TUT.BY

Четыре трупа собак на льду реки Днепр ровно по центру моста возле Ледового дворца в Шклове обнаружили в понедельник, 22 февраля, рассказала TUT.BY шкловчанка Ольга. Трупы освежеваны — с них была снята кожа. Рядом валялся мешок.

— Фотографию этих собак прислали одной из волонтеров группы «Твори добро», где помогают бездомным животным. Трупы собак на льду в районе 16.00 увидела девушка, которая шла через мост. С девушкой-волонтером поехали вечером после работы на мост и увидели, что на льду они действительно лежат трупы. Мы вызвали милицию, — рассказала Ольга.

По ее словам, сотрудники милиции опросили женщин, сказали, что этот факт пока можно квалифицировать как жестокое обращение с животными — а дальше, мол, во время разбирательства станет понятно, имело ли место еще какое-то иное нарушение.

— Пока мы стояли с милиционерами, подходили местные жители и говорили, что они видели эти трупы еще утром понедельника, около 8 утра, — продолжает Ольга. — Мы еще спросили у милиционеров, как и кто будет убирать трупы со льда. Они сказали, что пока не знают — возможно, попросят помочь МЧС.

Трупы собак со льда убрали только сегодня, 24 февраля, днем, сообщили TUT.BY читатели. Таким образом, собаки пролежали на льду более двух суток.

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Ольга говорит, что для Шклова это вопиющий случай — подобного ранее не случалось. Хотя факты жестокого обращения с домашними животными были зафиксированы — одиночные.

— В группе волонтеров разгорелся спор: кто-то пытался доказать, что это трупы не собак, а лисиц. Волонтер отправила фото охотникам, и те подтвердили, что убитые животные — точно собаки, а не лисы. Причем визуально они похожи на подрощенных щенков, — сказала Ольга.

Она добавила, что судя по тому, что трупы находились на льду на середине реки, а рядом валялся мешок, можно предположить, что кто-то намеренно выбросил тела животных с моста, а в полете мешок развязался.

— Непонятно, на что рассчитывал человек, это сделавший. Либо он намеренно так поступил, желая привлечь к себе внимание, и тогда человек явно болен. Либо надеялся, что лед растает, и трупы утонут в реке. Но ведь река скована людом, — сказала Ольга.

Она ждет, что ее и девушку-волонтера как заявителя милиция будет держать в курсе того, как идет проверка по делу.