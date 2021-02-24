Оршанец украл у пенсионерки из Витебска $7000 и сразу купил BMW X5

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 24 фев – Sputnik. Житель Орши украл у 76-летней пенсионерки 7 тысяч долларов США, часть из которых потратил на приобретение автомобиля, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Женщина обратилась в милицию 23 февраля, не сразу заметив пропажу денег.

"Потерпевшая рассказала сотрудникам милиции, что деньги хранила в специальном ящике, где у нее лежало две пачки по 10 тысяч долларов. Одна из упаковок была вскрыта неизвестным", – отметили в пресс-службе.

Оперативникам удалось быстро вычислить вора. Им оказался 50-летний оршанец, который помогал пенсионерке с ремонтом квартиры.

Женщина рассказала, что оршанца ей посоветовали знакомые, и тот в последнее время часто бывал у нее дома. В один из дней преступник и похитил деньги.

Как удалось выяснить милиционерам, на украденные доллары злоумышленник, который до этого жил у случайных знакомых, купил себе BMW X5, много дорогой одежды и несколько "примочек" для иномарки.

На момент задержания у злоумышленника осталось всего 400 долларов от украденной суммы. Подозреваемый находится под стражей, в отношении него заведено уголовное дело.

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