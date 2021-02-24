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Бизнесвумен оштрафовали за активность в чатах, где обсуждались протесты

24.02.2021 16:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев - Sputnik. Сотрудники ГУБОПиК МВД установили администратора чата, в котором обсуждались протесты во время Всенародного белорусского собрания, оказалось, что это владелица известного обувного магазина, сообщили в МВД.

"В рамках оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в стране они вышли на 33-летнюю минчанку, которая является директором известного магазина обуви", - рассказали Sputnik в МВД.

© Photo : Youtube / МВД Беларуси
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Там отметили, что с августа 2020 года по настоящее время женщина участвует в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске, администрирует телеграм-чат "Скандинавия" (200 подписчиков), активный участник "Малиновка-1" (950 подписчиков).

Сегодня она была доставлена в Московский РУВД Минска для составления административного протокола по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь. Также ей в соответствии с законом "О противодействии экстремизму" вынесено официальное предупреждение.

На сайте МВД опубликовано видео, где 33-летняя бизнесвумен раскаивается в своих деяниях и в комплементарном ключе высказывается о действия милиции.

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Теги: Минск
 
 
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Оперативники предупредили директора известного обувного магазина по поводу экстремизма и опубликовали видео, где она раскаивается в содеянном.
 
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