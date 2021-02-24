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Очевидцы прислали видео бьющего из-под земли фонтана в Минске - прорвало трубу
Источник материала: Tut.by
Вечером 24 февраля на столичной улице Слонимская прорвало трубу. Читатели TUT.BY прислали видео бьющего из-под земли фонтана.
Трубу прорвало по адресу ул. Слонимская, 27а. В результате инцидента потребители не пострадали, сообщили TUT.BY в «Минских теплосетях».
«В связи с повреждением на квартальной теплосети, произведено отключение трубопровода. Отключенных потребителей нет», — рассказали там.
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В результате инцидента потребители не пострадали, сообщили TUT.BY в Минских теплосетях.
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