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Пожарные спасли в Каменецком районе пенсионерку, упавшую в колодец
25.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Каменецком районе пожилую женщину, которая упала в колодец, сообщили в пресс-службе ведомства.
МЧС Беларуси
Информация о находящейся в колодце гражданке поступила в райотдел по ЧС в среду в 00:22. В деревню Лисовчицы незамедлительно отправились местные спасатели.
"Было установлено, что на территории частного подворья в неэксплуатируемом колодце с питьевой водой на глубине 3,5 метра находится женщина", – сказали в МЧС.
Пожарные решили спуститься вниз по подвешенной лестнице-штурмовке. Пострадавшая находилась в сознании, однако говорить уже не могла, а лишь кивала головой.
Спасатели достали женщину на поверхность и передали ее прибывшим на место происшествия медикам скорой.
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Пенсионерка с диагнозом "общее переохлаждение организма" была доставлена машиной скорой в больницу.
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