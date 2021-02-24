Пожарные спасли в Каменецком районе пенсионерку, упавшую в колодец

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Каменецком районе пожилую женщину, которая упала в колодец, сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о находящейся в колодце гражданке поступила в райотдел по ЧС в среду в 00:22. В деревню Лисовчицы незамедлительно отправились местные спасатели.

"Было установлено, что на территории частного подворья в неэксплуатируемом колодце с питьевой водой на глубине 3,5 метра находится женщина", – сказали в МЧС.

Пожарные решили спуститься вниз по подвешенной лестнице-штурмовке. Пострадавшая находилась в сознании, однако говорить уже не могла, а лишь кивала головой.

Спасатели достали женщину на поверхность и передали ее прибывшим на место происшествия медикам скорой.

Пенсионерка с диагнозом "общее переохлаждение организма" была доставлена в больницу.

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