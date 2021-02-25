В Орше мужчина украл набор для стрижки собак - и попытался продать его бывшей владелице

Источник материала: Tut.by

Житель Орши украл у владелицы ветклиники профессиональный набор для стрижки собак, а потом пытался ей же его и продать. Подробности истории рассказывает милиция региона.



Фото: TUT.BY

Владелица ветклиники увидела на сайте объявлений набор для стрижки собак. Точно такой же у нее пропал полгода назад при переезде. Оборудование стоило почти 700 рублей, но автор объявления продавал его всего за 100.

На встречу с продавцом женщина пошла в сопровождении милиции. Продавцом оказался 25-летний парень. Он признался оперативникам, что помогал хозяйке ветклиники перевозить вещи и украл несколько ножниц, подумав, что они могут пригодиться его матери-парикмахеру.

Дома парень какое-то время прятал инструменты, а потом попросил мать подстричь его. Та ответила, что ножницы предназначены исключительно для собак.

Житель Орши попытался продать оборудование для грумеров через объявление на специализированном сайте. Предложение попалось на глаза бывшей владелице. Она считала набор утерянным при переезде.

Возбуждено уголовное дело.