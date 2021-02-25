Мемориал над могилой белорусского офицера разрушили в Латвии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Минск, 25 фев — Sputnik. В Латвии в центре города Екабпилс в ночь со вторника на среду был разрушен воинский мемориала над могилой белорусского офицера, сообщает посольство России в Латвийской Республике.

Зис-3 - 76-мм дивизионная противотанковая пушка - исчезла с братской могилы героев-освободителей Екабпилса от нацистских захватчиков. В российском посольстве инцидент назвали проявлением "неонацистского реваншизма".