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Футболист "Баварии" стал фигурантом дела о нападении на бывшую девушку

25.02.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. Прокуратура Германии возбудила уголовное дело в отношении футболиста мюнхенской "Баварии" и немецкой сборной Жерома Боатенга, сообщает портал T-online.

Боатенг в 2019 году подозревался в причинении вреда здоровью своей бывшей девушки, матери двоих детей Касии Ленхардт, тогда дело находилось во временном производстве. Мюнхенский окружной суд назначил допрасследование и не принял решение об утверждении обвинения.

В начале февраля того же года Боатенг объявил о расставании с Ленхардт, неделю спустя ее нашли мертвой в берлинской квартире. Тогда сообщалось, что признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Теперь же, по словам источников портала, прокурор возобновил расследование, так как была получена новая информация, позволившая возобновить работу по закрытому делу.

В рамках расследования прокуратура потребовала провести вскрытие, чтобы выяснить точные обстоятельства смерти Ленхардт.

Боатенг и Ленхардт расстались 3 февраля спустя 15 месяцев отношений. Футболист рассказал, что причина – шантаж со стороны девушки. Сама же Ленхардт утверждала, что пара рассталась "из-за лжи и постоянной неверности".

 
Теги: Минск
 
 
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Спустя неделю после того, как пара объявила о расставании, девушка была найдена мертвой в своей берлинской квартире.
 
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