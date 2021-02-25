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Футболист "Баварии" стал фигурантом дела о нападении на бывшую девушку
25.02.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев – Sputnik. Прокуратура Германии возбудила уголовное дело в отношении футболиста мюнхенской "Баварии" и немецкой сборной Жерома Боатенга, сообщает портал
Боатенг в 2019 году подозревался в причинении вреда здоровью своей бывшей девушки, матери двоих детей Касии Ленхардт, тогда дело находилось во временном производстве. Мюнхенский окружной суд назначил допрасследование и не принял решение об утверждении обвинения.
В начале февраля того же года Боатенг объявил о расставании с Ленхардт, неделю спустя
Теперь же, по словам источников портала, прокурор возобновил расследование, так как была получена новая информация, позволившая возобновить работу по закрытому делу.
В рамках расследования прокуратура потребовала провести вскрытие, чтобы выяснить точные обстоятельства смерти Ленхардт.
Боатенг и Ленхардт расстались 3 февраля спустя 15 месяцев отношений. Футболист рассказал, что причина – шантаж со стороны девушки. Сама же Ленхардт утверждала, что пара рассталась "из-за лжи и постоянной неверности".
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Спустя неделю после того, как пара объявила о расставании, девушка была найдена мертвой в своей берлинской квартире.
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