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На рельсах под Могилевом нашли женщину с переломами: ее сбил поезд
Источник материала: Tut.by
На железнодорожных путях под Могилевом вечером 24 февраля обнаружили травмированную женщину,
Женщину обнаружили в 20.10 на железнодорожных путях между станциями Реста и Луполово.
Выяснилось, что 50-летняя женщина попала под поезд и получила переломы. По данным милиции, могилевчанка была пьяна.
Женщина сейчас в больнице.
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Могилевчанка была пьяна, сообщает МВД.
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