На рельсах под Могилевом нашли женщину с переломами: ее сбил поезд

Источник материала: Tut.by

На железнодорожных путях под Могилевом вечером 24 февраля обнаружили травмированную женщину, сообщает МВД. Могилевчанка попала под поезд.



Фото: pixabay.com

Женщину обнаружили в 20.10 на железнодорожных путях между станциями Реста и Луполово.

Выяснилось, что 50-летняя женщина попала под поезд и получила переломы. По данным милиции, могилевчанка была пьяна.

Женщина сейчас в больнице.