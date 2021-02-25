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На рельсах под Могилевом нашли женщину с переломами: ее сбил поезд

25.02.2021 10:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На железнодорожных путях под Могилевом вечером 24 февраля обнаружили травмированную женщину, сообщает МВД. Могилевчанка попала под поезд.


Фото: pixabay.com

Женщину обнаружили в 20.10 на железнодорожных путях между станциями Реста и Луполово.

Выяснилось, что 50-летняя женщина попала под поезд и получила переломы. По данным милиции, могилевчанка была пьяна.

Женщина сейчас в больнице.

 
Теги: Могилев
 
 
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