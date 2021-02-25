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В Бресте в доме нашли тела мертвых мужчины и женщины. Что случилось

25.02.2021 10:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте в доме нашли тела мужчины и женщины, сообщает СК. Тревогу забила мать женщины: днем 24 февраля ей позвонили, чтобы сообщить, что ее дочь в этот день не вышла на работу. Не дозвонившись до нее, мать обратилась в милицию.

Стали искать — и нашли тела 48-летней брестчанки и ее 45-летнего знакомого в его доме.

Предположительно, их смерть наступила в результате отравления угарным газом от печи, находящейся в помещении.

Проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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