В Бресте в доме нашли тела мертвых мужчины и женщины. Что случилось

Источник материала: Tut.by

В Бресте в доме нашли тела мужчины и женщины, сообщает СК. Тревогу забила мать женщины: днем 24 февраля ей позвонили, чтобы сообщить, что ее дочь в этот день не вышла на работу. Не дозвонившись до нее, мать обратилась в милицию.

Стали искать — и нашли тела 48-летней брестчанки и ее 45-летнего знакомого в его доме.

Предположительно, их смерть наступила в результате отравления угарным газом от печи, находящейся в помещении.

Проводится проверка.