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В Бресте в доме нашли тела мертвых мужчины и женщины. Что случилось
Источник материала: Tut.by
В Бресте в доме нашли тела мужчины и женщины, сообщает СК. Тревогу забила мать женщины: днем 24 февраля ей позвонили, чтобы сообщить, что ее дочь в этот день не вышла на работу. Не дозвонившись до нее, мать обратилась в милицию.
Стали искать — и нашли тела 48-летней брестчанки и ее 45-летнего знакомого в его доме.
Предположительно, их смерть наступила в результате отравления угарным газом от печи, находящейся в помещении.
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