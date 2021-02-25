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На МКАД легковушка переехала пешехода: он скончался на месте
25.02.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев – Sputnik. Смертельное ДТП с участием пешехода случилось утром в четверг на МКАД, сообщили Sputnik в пресс-службе ГАИ Минска.
Авария произошла на 21-м километре внутреннего кольца МКАД (съезд на Слуцкое шоссе Р-23 – Sputnik) около 7:30 утра 25 февраля. Водитель VW Passat наехал на мужчину, который находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, сейчас его личность устанавливают следователи. Возбуждено уголовное дело.
"Предстоит выяснить, что мужчина делал на проезжей части. Видимо, хотел перейти дорогу в неустановленном месте", – сказали Sputnik в ГАИ.
По словам инспекторов, перейти МКАД можно по подземным и надземным переходам. Ранее начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич отмечал, что в прошлом году на кольцевой произошло 4 смертельных ДТП. Чтобы исключить доступ на дорогу пешеходов, устанавливались ограждения. Он также говорил, что в ближайшее время на МКАД появятся электронные табло с информацией о ДТП, которые помогли бы предотвратить дорожные инциденты.
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На Минской кольцевой автодороге в прошлом году устанавливались ограждения, чтобы исключить доступ на нее для пешеходов.
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