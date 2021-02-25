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Суд вынес обвинительный приговор погибшему на протестах в Бресте
25.02.2021 14:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев – Sputnik. Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда огласила обвинительный приговор по делу о покушении на убийство сотрудников правоохранительных органов во время протестов.
Рассмотрение данного уголовное дела длилось несколько дней, обвиняемыми по нему являются два участника протестных акций в Бресте в августе 2020 года: Александр Кордюков и погибший Геннадий Шутов. Кордюкова судили по двум статьям ч. 1 ст. 14, п. 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство) и по ст. 363. "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок", умершего Шутова - только по ст. 363.
© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ
"Обвиняемый Кордюков признан виновным в покушении на умышленное убийство милиционера, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет", - гласит резолютивная часть приговора, который был оглашен сегодня.
За сопротивления лицу при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, сопряженного с применением насилия ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года. Путем частичного сложения назначенных наказаний обвиняемому Кордюкову окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, сказано в приговоре.
Умерший обвиняемый Шутов признан виновным в совершении сопротивления иному лицу при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, сопряженного с применением насилия в отношении него постановлен обвинительный приговор без назначения наказания.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Потерпевшими по делу проходили военнослужащие ССО Роман Гаврилов и Арсений Голицын. На суде Кордюков заявлял, что не знал, что потерпевшие - при исполнении, поскольку они были без формы, не представлялись и не предъявляли документы.
© Sputnik / Виктор Толочко
Смерть Шутова
Как ранее сообщал Sputnik, 19 августа 2020 года Минздрав официально подтвердил, что в военном госпитале в Минске скончался раненный в ходе акции протеста в Бресте мужчина -
Инцидент, который потом закончился смертью Шутова, в Бресте во время несанкционированных уличных акций, которые переросли в беспорядке и милиция стреляла в протестующих на поражение, в результате чего один мужчина получил ранение.
"В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", – рассказала тогда официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
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Судебное решение в законную силу не вступило и может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховном суде.
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