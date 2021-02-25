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Девушка в Каменецком районе ушла из дома и упала в колодец

25.02.2021 16:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. Сотрудники Следственного комитета Беларуси выясняют, как ушедшая из дома 30-летняя девушка оказалась в колодце, сообщили в пресс-службе СК.

© Photo : МЧС Беларуси
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Инцидент в одной из деревень произошел вечером 23 февраля: молодая сельчанка отправилась из своего дома в неизвестном направлении.

"Спустя несколько минут родственники пошли на ее поиски. Девушку обнаружили в колодце, расположенном примерно в 250 метрах от места ее жительства", – сказали в комитете.

Там также отметили, что на место прибыли спасатели МЧС, которые достали девушку на поверхность и передали медикам. Сейчас она находится в больнице на лечении.

Следователи по факту падения сельчанки в колодец проводят проверку, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Теги: Минск
 
 
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Следователи по факту падения сельчанки в колодец проводят проверку, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
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