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Девушка в Каменецком районе ушла из дома и упала в колодец
25.02.2021 16:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев – Sputnik. Сотрудники Следственного комитета Беларуси выясняют, как ушедшая из дома 30-летняя девушка оказалась в колодце, сообщили в пресс-службе СК.
© Photo : МЧС Беларуси
Инцидент в одной из деревень произошел вечером 23 февраля: молодая сельчанка отправилась из своего дома в неизвестном направлении.
"Спустя несколько минут родственники пошли на ее поиски. Девушку обнаружили в колодце, расположенном примерно в 250 метрах от места ее жительства", – сказали в комитете.
Там также отметили, что на место прибыли спасатели МЧС, которые достали девушку на поверхность и передали медикам. Сейчас она находится в больнице на лечении.
Следователи по факту падения сельчанки в колодец проводят проверку, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Следователи по факту падения сельчанки в колодец проводят проверку, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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